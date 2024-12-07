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TOKİ, Samsun Atakum'da Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde Dükkan Teslimatına Başlıyor

TOKİ, Samsun Atakum'da Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde Dükkan Teslimatına Başlıyor
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TOKİ'nin Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirdiği Toybelen Küçük Sanayi Sitesi projesinde hak sahiplerine dükkan teslimatının 9 Aralık 2023 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Proje, toplam 1570 iş yerinden oluşmakta ve esnafa modern iş alanları sunmayı hedefliyor.

TOKİ'nin Samsun'un Atakum ilçesinde 700 dönüm alanda yaptırdığı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde hak sahiplerine dükkan tesliminin başlayacağı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, projenin Türkiye'nin en kapsamlı dönüşüm projelerinden biri olan, 1526'sı sanayi, 44'ü ticari tip olmak üzere toplam 1570 iş yerinden oluşan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nde hak sahiplerine dükkan tesliminin 9 Aralık Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Gülsan Sanayi Sitesi'nde aktif olarak çalışan esnafın kura ile belirlenen dükkanlarının 1221'inin teslimatının 9 Aralık'tan 28 Ocak 2025'e kadar gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye'deki en kapsamlı dönüşüm projelerinden birinin Samsun'da hayata geçirildiğine işaret ederek, "Sağlıklı kentler ve kentsel dönüşüm bizim için olmazsa olmaz. Başta Cumhurbaşkanı'mıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve şehrimizim tüm dinamiklerine teşekkür ediyorum. Esnafımızı daha modern dükkanlara kavuştururken şehrimize de yepyeni bir yaşam alanı kazandıracak, kentin çehresini değiştirecek projenin Samsun'umuza, esnafımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Toybelen'den dükkan alamayan esnafa yönelik de çalışma yaptıklarını anlatan Doğan, "Büyükşehir Belediyesi olarak satın almak istediğimiz ancak henüz ödemesi tamamlanmamış dükkanlarımızı da TOKİ'ye devrederek, esnafımızın satın almasının yolunu açacağız. Gülsan'daki esnafımız için bu adımı atacak, onlara bu kolaylığı sağlayacağız. Toybelen'den dükkan alamadığı için mağdur olan esnafımızın mağduriyetini gidereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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