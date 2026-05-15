Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sahte TOKİ ve e-Devlet sitesi kurarak 1,5 milyar liralık işlem hacmi oluşturan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan 1'i Şanlıurfa'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i de Aydın'da adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun adliyesine sevk edilen 7 şüpheliden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından duyurulan "81 ilde 500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvuru adı altında sahte TOKİ ve e-Devlet başvuru sitesi kurulduğu tespit edilmiş, başka kişilere ait GSM hattı kullanan şüphelilerin mağdurları site üzerinden "başvuru bedeli", "teminat ücreti", "sigorta işlemi" ve benzeri gerekçelerle banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri belirlenmişti.

Ekipler, tespit ettikleri 12 şüpheliye ait banka ve kripto hesaplarındaki incelemelerinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Samsun, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere 12 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
