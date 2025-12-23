Haberler

Sahte TOKİ ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda, TOKİ'nin internet sitesinin sahte versiyonunu oluşturarak dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında sosyal medyada sahte ilanlarla konut başvurusunda bulunmak isteyen kişileri hedef almışlardı.

Osmaniye merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, TOKİ'nin internet sitesini kopyalayıp sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla konut başvurusunda bulunmak isteyenleri dolandıran zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince Osmaniye, Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

