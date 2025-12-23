Haberler

Ev hayali kuran kişileri dolandıran suç örgütüne Osmaniye merkezli operasyon: 19 gözaltı

Osmaniye'de 'TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası' adı altında dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon yapıldı. 19 şüpheli gözaltına alındı ve 23 milyon liralık dolandırıcılık tespit edildi.

OSMANİYE'de 'TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası' adını kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye genelinde toplam 23 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı saptandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kampanyasını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin TOKİ'nin resmi internet sitesini birebir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları yönlendirdikleri tespit edildi. Dolandırıcıların, sahte siteler aracılığıyla konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kurada öncelik gibi vaatlerde bulunarak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep ettikleri belirlendi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayın organize şekilde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine Osmaniye polisi operasyon için harekete geçti. Bu çerçevede, Osmaniye merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'İlk Evim' kod adlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı dolandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti

