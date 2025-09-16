Tokatlı Pehlivan Serhat Elvan Başpehlivanlık Ünvanını Kazandı

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde başpehlivanlık ünvanını kazanan Tokatlı pehlivan Serhat Elvan, memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir girişinden itibaren konvoy eşliğinde belediye başkanlık binasına gelen Elvan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Başpehlivan Elvan'ı kutlayan Yazıcıoğlu, "Tokat'ımız tarih boyunca ata sporumuz güreşle her daim iç içe olmuş ve onu en iyi şekilde temsil etmiştir. Bugün de Endiz köyümüzde yetişen ve CW Enerji Yağlı Güreş Ligi müsabakaları sonunda başpehlivanlık ünvanını kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşatan kıymetli pehlivanımız Serhat Elvan'ı büyük bir coşku ve heyecanla karşıladık. Ata sporumuz yağlı güreşte sergilediği azim, gayret ve mücadelesiyle başarıya imza atan, Tokat'ımıza kıymet katan Serhat Elvan başpehlivanımızı ve onu yetiştiren kıymetli ailesini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Elvan, hemşerilerinden aldığı destekle altın kemeri almak için hazırlandığını ifade etti.