Bakanlık: 20 Milyon Lira Kaynak Aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'taki sel felaketinden etkilenenlerin temel ihtiyaçları için sosyal yardımlaşma vakıflarına 20 milyon lira aktarıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 20 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilimizde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) 20 milyon lira tutarında kaynak aktardık. SYDV ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde saha incelemelerini, hane ziyaretlerini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Psikososyal Destek ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
