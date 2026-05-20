Bakanlık: 20 Milyon Lira Kaynak Aktarıldı

BAKANLIK: 20 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 20 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilimizde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) 20 milyon lira tutarında kaynak aktardık. SYDV ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde saha incelemelerini, hane ziyaretlerini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Psikososyal Destek ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı