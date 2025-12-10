Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, inşaatı devam eden Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, inşaatı devam eden Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıcıoğlu, şantiye sahasında devam eden zemin düzenleme ve temel atma çalışmalarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, " Tokat'ımız ilklerin şehri. Şu anda yeni sanayi sitemizin inşaatı tam gaz devam ediyor. İnşallah çok yakın zamanda iş yerleri hızla yükselmiş ve ortaya çıkmış olacak. Sanayi alanında zemin düzenleme ve temel çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu projenin Tokat'ımıza kazandırılmasında emeği olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve bakan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sanayi sitemiz tamamlandığında Tokat'ımıza çok yakışacak. Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi'nin tamamlanmasıyla birlikte hem esnafımız modern ve düzenli iş alanlarına kavuşacak hem de Tokat ekonomisi güçlü bir ivme kazanacak." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi olarak üretken belediyecilik vizyonu doğrultusunda şehrin geleceğine yatırım niteliği taşıyan çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.