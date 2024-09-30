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Tokat'ta Sahte Altın Satışına 2 Tutuklama

Tokat'ta Sahte Altın Satışına 2 Tutuklama
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Tokat'ta bir kuyumcuya sahte altın satan 1'i kadın 2 kişi, polis operasyonu sonucu tutuklandı. Şüphelilerin üzerinden 34 sahte bilezik bulundu.

Tokat'ta bir kuyumcuya sahte altın satan, bir başka kuyumcuya ise satma girişiminde bulunan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından gelen bazı şüphelilerin kuyumculara sahte altın satarak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yabancı uyruklu S.Q. (32) ile aynı yaştaki F.Y. isimli kadının kent merkezindeki bir kuyumcuya sahte bilezik sattığı, diğer bir kuyumcuya ise satma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 34 sahte bilezik ele geçirildi.

2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

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