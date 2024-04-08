Tokat'ta Polislerin Klip Çektiği 179. Yıl Dönümü Kutlamaları

Tokat'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla polisler klip çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte, gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan sahnelerde, bir erkek ve bir kız çocuğunun polislik mesleğine adım atma serüveni anlatılıyor.

Yayınlanan klipte, en büyük hayallerin genellikle çocukluk dönemlerinde başladığına vurgu yapıldı.

Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.