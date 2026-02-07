Tokat'ta 71 bin 300 makaron ele geçirildi

Tokat'ın Yeşilyurt ve ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 71 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede düzenledikleri operasyonda iş yerlerinde ve ikametlerde arama yaptı.

Aramada 55 bin 300 dolu, 16 bin boş makaron ile 69 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.