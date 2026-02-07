Haberler

Tokat'ta 71 bin 300 makaron ele geçirildi

Tokat'ta 71 bin 300 makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 71 bin 300 makaron ve 69 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İki ilçede yapılan aramalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Yeşilyurt ve ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 71 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede düzenledikleri operasyonda iş yerlerinde ve ikametlerde arama yaptı.

Aramada 55 bin 300 dolu, 16 bin boş makaron ile 69 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı