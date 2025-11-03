Tokat'ta Hayırsever, Bakkalın Veresiye Defterini Kapatttı

TOKAT'ta bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterindeki 149 bin 500 TL borcu ödedi.

Osmanlı dönemindeki zimem defteri geleneği, Tokat'ta yeniden hayat buldu. Dün, Camiikebir Mahallesi'ndeki Uğurcan Öncü'ye ait bakkal dükkanına gelen bir hayırsever, veresiye defterindeki 149 bin 500 TL borcu ödedi. Borcu nakit ödeyen hayırsever, "Kimse bilmesin, Allah bilsin" diyerek dükkandan ayrıldı.

Yaşadığını anlatan bakkal sahibi Öncü, "Ben bu mahallede yıllardır bakkalcılık yapıyorum. Allah razı olsun bir hayırseverimiz yaklaşık 150 bin liralık veresiye defterini kapattı. İsmini vermeyen hayırsevere teşekkür ediyoruz" dedi.

Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökrem ise "Dün hayırseverlerimizin bir tanesi çat kapı gelerek buradaki bir bakkalın veresiye defterini sordu. Bu bölgede mahalle bakkallarımızın hepsi muhakkak veresiye defteri tutuyor. Buradaki vatandaşlarımızın düzenli bir geliri yoktur. Buradaki esnafımız Osmanlı'dan gelen gelenekle veresiye defteri tutuyor. Hiç kimse kapısının önünden geri çevrilmemektedir. Dün öyle bir güzellik yapıldı ki o güzelliği de yapan hayır sahibine çok teşekkür ediyoruz. Burada babası rahmetli olmuş yetimler var, öksüzler var. Çalışıp da maaşını alamayan işçiler var. Böyle bir dönemde bu hayrı yapması çok anlamlı oldu" diye konuştu.