Tokat'ta Domates ve Şeker Fasulye Alanlarında Ekime Hazırlık

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Tokat'ın Pazar ilçesinde tarım müdürlüğü, Ocaklı köyünde domates ve şeker fasulye üretim alanlarında ekim hazırlıklarını inceledi. Tarım işçileri ve üreticilerle sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Tokat'ın Pazar ilçesinde domates ve şeker fasulye alanları ekime hazırlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ile personel, Ocaklı köyünde 1000-1200 rakımda Ocaklı Yayla domates, barbunya ve şeker fasulye üretimi yapılan alanlarında yapılan hazırlıkları inceledi.

Kapar, 650 dekara alanda domates ve 700 dekar alanda fasulye üretiminin gerçekleştirildiği Ocaklı köyünde arazide çalışan, ülke ekonomisine katkıda bulunan üreticiler ve tarım işçileriyle sohbet etti.

Kapar, "Sırıkların dikilip iplerin gerildiği fidelerin büyümeye başladığı arazilerde incelemelerde bulunduk. Üreticilerimizin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişi yaptık. Domates ve fasulyede görülmesi muhtemel hastalık ve zararlılara karşı alınması gerekli tedbirleri konuştuk. Hastalık ve zararlılara karşı yapılan ve yapılacak ilaçlama, pestisit kalıntısı konusunda bilgi verdik. Üreticilerimizin de memnun oldukları bu ziyarette kendilerine hayırlı bol bereketli üretim ve kazançlar diledik." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
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