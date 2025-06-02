Tokat'ta Dolu Yağışı Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası, İl Tarım ve Oman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmaları başlattı. Bu çalışmalara müdür Orhan Şahin de katıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları başladı.
Yeşilyurt ilçesinde dolu yağışı sonrası İl Tarım ve Oman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Hasar tespit çalışmalarına İl Tarım ve Oman Müdürü Orhan Şahin de katıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel