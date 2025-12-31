Haberler

Sulusaray'da çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çiftçilere, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında nohut tohumu dağıtıldı. Kaymakam Safiye Orhan, tarımsal üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sulusaray Kaymakamı Safiye Orhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE (Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi) Projesi kapsamında gerçekleştirilen nohut tohumu dağıtım programına katıldı.

Hükümet konağında düzenlenen tohum dağıtım programına Sulusaray İlçe Tarım ve Orman Müdürü Savaş Şahin, kurum amirleri ile muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaymakam Safiye Orhan, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz nohut tohumu dağıtımının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor ve tarımsal üretimi destekleyen çalışmaların devamını temenni ediyorum."dedi.

Daha sonra çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı.

