Tokat Pazar'da Tarım İncelemesi

Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, domates, barbunya ve şeker fasulyesi üretim alanlarını inceledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ile teknik personel, Ocaklı köyünde üretimi yapılan domates, barbunya ve şeker fasulyesi üretim alanlarında incelemede bulundu.

Kapar, Ocaklı köyünde 650 dekar alanda domates, 700 dekar alanda fasulye üretimi gerçekleştirildiği söyledi.

Üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Kapar, arazide çalışan, ülke ekonomisine katkıda bulunan üreticilere ve tarım işçilerine kolaylık ve bereket diledi.

Kapar, "Domateste çiçeklerin açtığı görüldü. Domateslerde görülmesi muhtemel hastalık ve zararlılara karşı alınması gerekli tedbirler konuşuldu. Yapılacak ilaçlama ve pestisit kalıntısı konusunda bilgi verildi." dedi.