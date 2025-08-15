Tokat-Niksar Yolu Çalışmalarında Yüzde 83 Tamamlandı

Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak olan Tokat- Niksar yolu güzergahında başlatılan bölünmüş yol çalışmalarının yüzde 83'ünün tamamlandığını söyledi.

Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Karayolları 7'nci Bölge Müdürü Serdar Ateş, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, Tokat- Niksar güzergahında, başlatılan bölünmüş yol çalışmalarında incelemede bulundu. 30 kilometrelik kısmı, tamamlanan bölünmüş yolun 2026 yılı sonuna tamamlanması planlanıyor.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Yolun bitmemesi diye bir şey yok, inşallah bitecek. Yani yolumuz bitecek. Biz yolun bitmesi için çalışıyoruz. Ödeneklerle ilgili şu anda bir problemimiz yok. Ama yapım zorlukları var. Gördüğünüz gibi, yaklaşık 1,5 kilometreye yakın bir tünel inşaatımız var. Çift tüp. Yine coğrafyanın getirdiği zorluklar var. Hemen yanında açık kanal inşaatı var. Yani tünel inşaatı kadar zor. Onun yanında dolgular var. Coğrafya çok zor. Bu yüzden inşaat zaman alıyor. Biz de hızlı bitsin diye hep beraber çalışıyoruz. Şu anda çalışmalarımızın yüzde 83'ü tamamlandı" dedi.

'HAYIRLI OLSUN'

AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ise "Hayırlı olsun. Güzel bir çalışma. Allah kazadan beladan korusun inşallah, bütün çalışanlarımızı. Tabii sadece Niksar yolu değil, Tokat'ımızın her bölgesinde yapılan yol çalışmaları ve diğer faaliyetleri değerli vekillerimiz takip ediyor. İlgililerden bilgiler alıyorlar. Eğer ödenek yetersizliği varsa, bununla ilgili çalışmaları yapıyorlar ve ödenek aktarılmasını sağlıyorlar. Sadece yol çalışmaları değil, bütün çalışmaları tek tek takip ediyoruz. Bugün de Ulaştırma Bakanımız Sivas'ta bir müjdeli haber verdi. İnşallah 23 Eylül'de Çamlıbel Tünelimizin ihalesi yapılacak. Tokat'ımıza hayırlı olsun. O, ulaşım aksını ciddi anlamda rahatlatacak bir çalışma olacak" diye konuştu.