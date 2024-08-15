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Tokat'ın Zile ilçesinde üretici vatandaşlara tır dolusu karpuz ücretsiz dağıttı

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Tokat'ın Zile ilçesinde karpuz üreten Hüseyin Kodak, bir tır karpuzu belediyeden izin alarak ilçe meydanında halka ücretsiz olarak dağıttı. Dağıtılan 26 ton karpuz kısa sürede tükendi.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

İlçede karpuz üreten Hüseyin Kodak, bir tır karpuzu belediyeden izin alarak ilçe meydanında halka ikram etti.

Ücretsiz dağıtılan yaklaşık 26 ton karpuz kısa sürede tükendi.

Kodak, yaptığı açıklamada, "Biz Allah rızası için yaptık, reklama gerek yok. Bu dağıtım işini iyi yapan Mehmet Kutsal yeğenim bizim adımıza da dağıtıyor sağ olsun. Bir anda büyük bir kalabalık oluşturan yüzlerce kişi 26 ton karpuzu 20 dakikada boşalttı." dedi.

Karpuz üreticisi Mehmet Kutsal da "Ürünlerini kimse tarlada bırakmasın. Bizim ürünümüzün her zaman alıcısı var. Biz dağıttıkça Allah veriyor. Sezona göre ihtiyaçlı kardeşlerimize sebze dağıtımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ekonomi Kodak tokat Zile Ekonomi Güncel Haberler

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