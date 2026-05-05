AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'i ziyaret etti

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret ederek Tokat'ın savunma sanayisi ve askeri yapılanma hususunda geleceğine yönelik temaslarda bulundu.

Arslan tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin son yıllarda savunma teknolojilerinde yakaladığı büyük atılımın, özellikle de yerli ve milli İHA-SİHA projeleriyle Türkiye'nin küresel ölçekte oyun değiştirici bir güç haline gelişinin konuşulduğu kaydedildi.

Bu başarı hikayesinde Tokat'ın da stratejik bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade eden Mustafa Arslan, "Tokat'ın savunma sanayiindeki konumunu güçlendirecek somut başlıklar da ele alındı. Bu kapsamda, eski havalimanı bölgesinin Kara Kuvvetleri İHA Komutanlığı olarak değerlendirilmesi konusu gündeme gelirken, yeni bir Komando Tugay Komutanlığı kurulmasına yönelik taleplere ilişkin de istişare gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Arslan, Komanda Tugay Komutanlığı konusunda yer temini ve altyapının hazırlanması için Tokat'ta çalışmalara başladıklarını da belirtti.

Arslan değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye, yerli ve milli İHA-SİHA teknolojileriyle dünya harp tarihini yeniden yazan, oyun değiştirici bir küresel güç konumuna gelmiştir. Bizlerin temel gayesi, dünya kamuoyunun hayranlıkla takip ettiği bu muazzam başarı hikayesinde Tokat'ın da stratejik bir merkez olarak yerini almasıdır. Ayrıca, TBMM'de yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte Tokat halkının beklentilerini en güçlü şekilde dile getirmeye devam ediyoruz. Her bir hemşerimizin talebini Ankara'da en güçlü sesle ifade etmeyi sürdüreceğiz."