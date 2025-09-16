Tokat'ın Pazar İlçesinde Ayçiçeği Hasadı Başladı

Tokat'ın Pazar ilçesinde ayçiçeği hasadına başlandı.

İlçede düzenlenen hasat programına Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hacı Ahmet Akın ile müdürlük teknik personeli ve üreticiler katıldı.

Hasat sırasında teknik personel, dane kayıp kontrolü yaparak verimin en üst seviyede gerçekleşmesi için sahada titizlikle çalıştı.

Kaymakam Teke, Kapar ve Akın tarlada değerlendirmelerde bulunarak, üretimin süreçleri ve sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Teke, üreticinin yanında yer alarak her zaman destekçisi olduklarını vurguladı.