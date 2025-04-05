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Tokat'ın Kadın Çaycısı: Arife Keskin, Sektörde Fark Yarattı

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Tokat'ta 30 yaşındaki kadın girişimci Arife Keskin, erkeklerin egemen olduğu çay ocağı sektöründe kendi çay evini açarak önemli bir başarıya imza attı. Kadın müşteriler için rahat bir ortam oluşturmayı hedefleyen Keskin, sektördeki tek kadın işletmeci olarak dikkat çekiyor.

Erkeklerin egemen olduğu çay ocağı sektörüne Tokat'ta kadın girişimci dokunuşu

Tokat'ın ilk ve tek kadın çaycısı azmiyle örnek oluyor

TOKAT - Tokat'ta bir kadın girişimci, erkeklerin egemen olduğu çay ocağı sektöründe fark oluşturarak kendi çay evini işletiyor.

Tokat'ta kadın girişimciler arasında yerini alan 30 yaşındaki Arife Keskin, özel sektörde yıllarca çalıştıktan sonra kendi işini kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Farklı şehirlerde çalışırken kıraathane ve çay ocaklarının genellikle erkekler tarafından işletildiğini gözlemleyen Keskin, memleketi Tokat'a dönerek bu algıyı kırmak istedi. Yaklaşık bir yıl önce bir çay evinin işletmesini devralan Keskin, Tokat'ta bu sektörde faaliyet gösteren tek kadın işletmeci oldu. Geleneksel olarak erkeklerin yoğunlukta olduğu çay ocaklarına yeni bir soluk getiren Keskin, kadın müşterilerin de rahatlıkla çay içebileceği bir ortam oluşturdu. İşini büyük bir özveriyle sürdüren Keskin, esnafa çay servisi yaparak onların takdirini kazanıyor.

"Beni görenler şaşırıyor"

Özellikle kadın müşterilerden de büyük destek gördüğünü dile getiren Arife Keskin; "Çay tepsisini alıp esnaflara servis yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor, hatta arabada geçenler işaret ederek birbirine gösteriyor. Tokat'ta artık bir kadın çaycı var" dedi.

Tokat'ın Kadın Çaycısı: Arife Keskin, Sektörde Fark Yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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