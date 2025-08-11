Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 2025 yılı yayla balı hasadı başladı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 2025 yılı için yayla balının hasadına başlandı.

İlçede zengin çiçek florasından yararlanmak için 1500 ila 1700 rakıma kovanlarını yerleştiren arıcılar uzun bekleyişin ardından peteklerin başına geçti.

Bal hasadına başlayan arıcılar geçen yıllara oranla bu yıl verimden memnun.

Başçiftlik'te üç yıl önce arıcılık yapmaya başlayan ve her yıl kovan sayılarını artıran Cemil Kesici ve Burhanettin Kesici, AA muhabirine, geçtiğimiz yıllara oranla bu sene verimin çok güzel olduğunu ve bunun bölgedeki çiçek yoğunluğundan kaynaklandığını belirttiler.

Burhanettin Kesici, "Başçiftlik'te 2025 yılı yayla balı hasadımız başladı. Ballarımız kantaron ve kekik gibi aromatik bitkilerden oluşmaktadır. Tüketicimiz için şekersiz doğal bal üretiyoruz. Herkesi bu balı yemeye bekliyoruz." diye konuştu.