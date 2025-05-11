Tokat'ın Almus İlçesinde Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Tokat'ın Almus ilçesinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı, ilçe merkezi ve köylerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağını açıkladı.
Tokat'ın Almus ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Öğleden sonra sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.
Yağış özellikle, ilçe merkezi ve köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Yetkililerin, ilçedeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağı bildirildi.
Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel