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Tokat İl Özel İdaresine 25 Yeni Araç Teslim Edildi

Tokat İl Özel İdaresine 25 Yeni Araç Teslim Edildi
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Tokat İl Özel İdaresi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle 25 yeni aracı tanıttı. Vali Abdullah Köklü, bu araçların şehirdeki altyapı sorunlarını hızlı bir şekilde çözmeye yardımcı olacağını belirtti.

Tokat İl Özel İdaresine 25 yeni araç alındı.

Araçların tanıtımı için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Abdullah Köklü, törende yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tokat İl Özel İdaresinin bütçesini etkin kullanarak şehirdeki altyapı sorunlarını hızlı bir şekilde çözme hedefini gerçekleştirecek. Bu makinelerin sahada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde çözmeye yardımcı olacağına inanıyorum. İl Genel Meclisimize ve Ankara'daki desteklerinden dolayı milletvekillerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Teslim edilen araçlar arasında, 14 kazıyıcı yükleyici, 5 lastik tekerli yükleyici, 2 greyder, ekskavatör, 1 transit açık kasa, 1 SUV ve 2 adet 4x4 araç bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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