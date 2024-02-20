Tokat İl Özel İdaresi, Sulusaray İlçe Özel İdaresine Kepçe Teslim Etti
Tokat İl Özel İdaresi tarafından alınan kepçe, Sulusaray İlçe Özel İdaresine teslim edildi. Teslim törenine Kaymakam Ömer Burak Bozkurt, İlçe Özel İdare Müdürü Sadık Çelik ve diğer ilgililer katıldı. Kepçe, törenin ardından Sulusaray İlçe Özel İdaresinin kullanımına sunuldu.
Tokat İl Özel İdaresince alınan kepçe, Sulusaray İlçe Özel İdaresine teslim edildi.
İlçe Özel idaresine kazandırılan sıfır kepçenin Kaymakamlık önünde düzenlenen teslim töreninde Kaymakam Ömer Burak Bozkurt, İlçe Özel İdare Müdürü Sadık Çelik, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sefer Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.
Törenin ardından kepçe, Sulusaray İlçe Özel İdaresinin kullanımına sunuldu.