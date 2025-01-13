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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Sıfır Atık Projesine Katkı: Yıllık 60 Ton Kompost Üretiyor

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, kurduğu kompost üretim tesisiyle çevre dostu üretim süreçlerine öncülük ediyor. Yıllık 60 ton kompost üreten tesis, sıfır atık projesine önemli katkılar sağlıyor ve organik atıkların geri dönüşümüne destek oluyor.

TOGÜ kompost tesisi yıllık 60 ton kompost üreterek sıfır atık projesine katkı sunuyor

TOGÜ'de kompost üretim tesisiyle sıfır atık projesine önemli katkı

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, kurduğu kompost üretim tesisiyle çevre dostu üretim süreçlerine öncülük ederek, sıfır atık projesine önemli katkılar sağlıyor. Tesiste 1 yılda 60 ton kompost üretiliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), bünyesinde kurduğu kompost üretim tesisiyle çevre dostu üretim süreçlerine öncülük ediyor. Kentte aktif olarak çalışan tek kompost üretim tesisi olan bu tesis, sıfır atık projelerine de önemli katkılar sağlıyor. Kompost üretim süreci, organik atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılarak organik gübreye dönüştürülmesiyle gerçekleşiyor. Kentin yıllık atık kompozisyonunda organik atıklar, %64 ile en büyük hacmi oluşturuyor. Bu atıkların geri dönüşümü sayesinde atık miktarının azaltılması, katı atık depolama alanlarının ömrünün uzatılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Sıfır atık projesine katkı sağlanıyor

TOGÜ bünyesindeki kompost üretim tesisi, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan sıfır atık projesine önemli katkılar sunuyor. Haftalık 3,5 ton kapasiteyle işlem yapan tesis, yıllık ortalama 60 ton kompost üretiyor. Ayrıca, tesis Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde "Eğitim Kategorisi"nde 2.'lik ödülü kazandı.

Eğitim ve araştırma alanında katkılar sunuyor

Kompost üretim tesisi, TOGÜ'nün Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi için değerli bir hammadde kaynağı oluşturuyor. Ayrıca, üniversite çevre birimi, sosyal tesis atıkları ve öğrenci yurtlarından elde edilen organik atıklar da tesiste kullanılıyor. Tesiste, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitimler ve çalışma alanları da sağlanıyor.

Sürdürülebilirlik için önemli bir adım

Tokat'taki tek kompost üretim tesisi olma özelliği taşıyan bu tesis hem kent hem de ülke ekonomisi açısından büyük faydalar sağladığını söyleyen TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, tesisin çevreye duyarlı üretim süreçleri ve eğitim alanındaki katkılarıyla üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki kararlı adımlarını güçlendirdiğini belirterek, "Bu tesisin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Sıfır Atık Projesine Katkı: Yıllık 60 Ton Kompost Üretiyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA - Güncel
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