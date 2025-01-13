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Tokat Belediye Başkanı, 9 Ayda Yapılan Çalışmaları Anlattı

Tokat Belediye Başkanı, 9 Ayda Yapılan Çalışmaları Anlattı
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, düzenlediği bilgilendirme toplantısında 9 aylık süreçte gerçekleştirdikleri projeler ve ekonomik sıkıntılara dair açıklamalarda bulundu. Gelir artışına dikkat çeken Yazıcıoğlu, hizmetlerin sürdürülebilmesi için tasarruf tedbirlerine vurgu yaptı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 9 ayda yaptıklarını anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıcıoğlu, bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ekonomik manada sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini anlatan Yazıcıoğlu, "Malum tasarruf tedbirleri var. İster istemez bazı gelirleri kendimiz sağlamakla mükellefiz. Çünkü hizmet etmemiz için paraya ihtiyacımız var. Göreve geldiğimiz günden itibaren gerçekleştirdiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de gelirimizi yüzde 90-98 oranında artırdık. Belediyemizin birçok işletmesi var. Kira geliri aldığımız, su, çevre vergisiyle benzeri gelirleri bunları daha sağlıklı almak bakımından bir irade ortaya koyuldu. İşletmelerimizi, kiralık yerlerimizi, Yeşilırmak üzerindeki büfelerimizi ve buna benzer yerlerimizi takdir komisyonu güncel fiyatlamalarıyla revize ettik ve açık, şeffaf bir şekilde ihale süreçlerine çıktık ve çıkmaya da devam ediyoruz." dedi.

Kent için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Mezarlıklar Müdürlüğünü kurarak bu işe ne kadar önem verdiğinizi ortaya koyuyoruz. Araç, makine, ekipman parkımızı yeniledik. Yeni bir alan oluşturduk. Şimdi gasilhaneyi oluşturuyoruz. Oraya bütün bir cami konumlandırıyoruz. Aynı zamanda size ileride de göstereceğim projelerimizin arasında, Tokat'a bir müjde olsun. Hiç kimse elini cebine atmayacak. Bütün defin işlemleri kefeninden gömülünceye kadar hepsi Tokat Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacak. Yani insanın en zor zamanında o dertle para buldum, kefen buldum, tabut, gömüldü, kim defnedecek, ne yapacak derdiyle uğraşmayacak. Biz vatandaşımızın en zor zamanında yanında olacağız. Bunu savunuyoruz."

Toplantıya, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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