Tokat- Almus kara yolunda iyileştirme çalışmaları başladı.

Almus ilçesini Tokat'a bağlayan kara yolunun iyileştirme çalışmalarına düzenlenen törenle başlandı.

Kaymakam Emre Çömen, burada yaptığı açıklamada, altyapısı güçlenen, ulaşımı kolaylaşan bir Almus için önemli bir adımı daha attıklarını söyledi.

Tokat-Almus yolunda çalışmaların başlatıldığını dile getiren Çömen, "Bu kıymetli projenin hayata geçmesinde emeği, katkısı ve desteği bulunan Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na, Tokat Valimiz Sayın Abdullah Köklü'ye, Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel'e, Tokat milletvekillerimiz Sayın Yusuf Beyazıt, Sayın Cüneyt Aldemir ve Sayın Mustafa Arslan'a, Ulaştırma Bakanı Özel Kalemi Sayın Semih Karaca'ya, AK Parti Tokat İl Başkanımız Sayın Adem Dizer'e, İl Genel Meclis Başkanımız Sayın Ali İhsan Gürel'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Ahmet Kayhan'a, AK Parti Almus İlçe Başkanımız Sayın Yüksel Mirzaoğlu'na, İl Genel Meclisi Üyemiz Sayın Halil Yaman'a ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederim. Bu yol, Almus'umuzun geleceğine uzanan güçlü bir yatırımdır. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Adem Akçelik'in dua ettiği törene İl Özel İdaresi Başkanı Ali İhsan Gürel, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, AK Parti Almus İlçe Başkanı Yüksel Mirzaoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Halil Yaman ile vatandaşlar katıldı.