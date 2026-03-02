Haberler

Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temelleri güçlüdür

Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temelleri güçlüdür
Güncelleme:
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu ve özel sektörün dalgalanmalara karşı dirençli olduğunu vurguladı. Ekonomik istikrar için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisinin temelleri güçlüdür. Türk özel sektörü küresel ve bölgesel dalgalanmalara karşı dirayetlidir. Ekonomimiz, küresel ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanabilecek dışsal şoklara karşı dayanıklılığını koruyacak kurumsal kapasiteye ve üretim altyapısına sahiptir. Ekonomi yönetiminin fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla attığını ve atmaya devam edeceğini görüyoruz. Piyasalarda sağlıklı işleyişi zedeleyebilecek spekülatif haberlere itibar edilmemelidir. İş dünyamıza çağrımız nettir: Türkiye'nin üretim gücüne, ihracat kapasitesine ve girişimcilik dinamizmine güvenerek ortak sorumlulukla hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

