TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Birleşik Krallık Büyükelçisi ile Ekonomi Görüşmeleri Yaptı

Güncelleme:
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ile Türkiye-Birleşik Krallık iktisadi ve ticari ilişkilerini görüştü.

(ANKARA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ile bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ile Türkiye-Birleşik Krallık iktisadi ve ticari ilişkilerini konuştuk" ifadelerini kullandı.

