TMO baldo çeltiğin tonunu 45 bin, Cammeo grubunu 43 bin liradan alacak

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) baldo grubu çeltiğin tonunun 45 bin, Cammeo grubunun 43 bin, Osmancık grubunun 38 bin, diğer çeltik çeşitlerinin ise 32 bin liradan alınacağını açıkladı.

TMO, birçok çiftçiyi yakından ilgilendiren çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre ofis, baldo grubu çeltiğin tonunu 45, Cammeo grubunu 43, Osmancık grubunu 38, diğer çeltik çeşitlerini ise 32 bin liradan alacak.

Alımlar 15 Ekim 2026 tarihinde başlanacak. Ödemeler ise ürün teslimatını müteakip 21'nci günden itibaren üreticilerin hesaplarına yapılacak.

Kaynak: ANKA