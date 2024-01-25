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TKDK Kırşehir Ofisi Açıldı

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kırşehir Ofisi'nin açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan yetkililer, Kırşehir'de gerçekleştirilecek projelerle üreticiye destek olacaklarını belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kırşehir Ofisi'nin açılışı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, Türkiye'de ve kendilerine yakın bölgelerde başarılı olan birçok projeyi Kırşehir'de de gerçekleştireceklerini ve üreticiye destek olacaklarını söyledi.

Sadece TKDK Ofisi çalışanlarının değil, tüm İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarının kalkınma için hazır olduğunu vurgulayan Buhara, proje yazılması ve hazırlanması da dahil, kent genelinde üretimin artması için hep birlikte samimiyetle çalışacaklarını dile getirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da hazırlanan tüm projelerin takibi ve ilerletilmesi, yenilerinin kente kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise özellikle üreticilerin, çiftçilerin ve büyük işletmelerin bu alanda hakkını vererek ilgi göstereceğini, hepsinin kentte üretim hacminin artması için emek vereceklerine inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından TKDK Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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