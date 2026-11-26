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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlaması ve küresel tedarik zincirlerindeki yükümlülüklere hazırlanması amacıyla İstanbul'da "Adil Geçiş ve Küresel Ticaret Uygulamaları Çalıştayı" düzenledi.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım'da Mardin'de tanıtılan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi kapsamında düzenlenen eğitim ve çalıştay serisinin ilki, 25 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hibe desteğiyle yürütülen programla, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlaması, küresel tedarik zincirlerindeki yükümlülükleri yerine getirmeye hazırlanması hedefleniyor.

Adil geçiş yaklaşımı kapsamında iklim kriziyle mücadele ile yeşil ve dijital dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerinin hakkaniyetli şekilde yönetilmesi, çalışanlara yeni beceriler kazandırılması, fırsatlara eşit erişimin sağlanması ve kimsenin geride bırakılmaması amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan 2027-2029 Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'nde 17 sektör ve 33 tema kapsamında beceri uyumu, kapsayıcı dönüşüm, sosyal koruma, toplumsal dayanıklılık ve sosyal diyalog başlıkları öne çıkıyor.

Öneriler, rehber niteliğinde bir çalışmaya dönüştürülecek

Stratejinin hazırlık sürecine katkı sunan TİSK, adil geçiş sürecinde üretimin sürekliliği, rekabet gücü ve nitelikli istihdamın birlikte korunmasının önemine dikkati çekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra akademisyenlerin işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştaylarda sorumlu işletmecilik, küresel tedarik zincirlerindeki çevresel ve sosyal yükümlülükler, yeşil ve dijital beceriler, istihdamın korunması ve sosyal diyalog konuları ele alınıyor.

Çalıştaylarla işletmelerin dönüşüm süreçlerindeki riskleri değerlendirmesi ve bu alanlarda somut çözüm önerileri geliştirmesi hedefleniyor.

TİSK, son iki yılda 5 ilde 500'ü aşkın işletmeden yaklaşık 1000 profesyonele verdiği eğitimlerde de adil geçiş konusuna yer verdi. Bu eğitimlerde elde edilen birikimin yeni çalıştaylara aktarılması planlanıyor.

Çalıştay serisi, 7 Aralık'ta Kocaeli, 8 Aralık'ta Bursa ve 11 Aralık'ta İzmir'de devam edecek.

Söz konusu illerde sektörlerin dönüşüm ihtiyaçları ve çalışanların beceri gereksinimleri değerlendirilecek. Çalıştaylarda ortaya çıkan öneriler, rehber niteliğinde bir çalışmaya dönüştürülecek, ilgili bakanlıklarla da paylaşılacak.

Kaynak: AA