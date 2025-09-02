Haberler

Tirebolu'daki Silahlı Kavga: Ümit Çapkın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Ümit Çapkın, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine aile yakınları ve yerel yöneticiler katıldı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada ölen Ümit Çapkın'ın (44) cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Çarşamba Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Çapkın'ın cenazesi Sarıcalı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, Ümit Çapkın'ın babası Muaffak Çapkın ve aile yakınlarının yanı sıra Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Sakaryaspor taraftar grupları, Samsunsporlu ve Çarşambasporlu taraftarlar ile vatandaşlar katıldı.

31 Ağustos'ta takımlarının karşılaşmasından dönen taraftar grubu Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki lokantada silahlı kavgaya karışmış, olayda yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın (38) yaralanmıştı. Ümit Çapkın tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

