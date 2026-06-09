Tiran'da Türkiye-Arnavutluk ilişkileri konferansı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Diplomatik ilişkilerin tesisinden günümüze: Asırlık Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" konferansı düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiran New York Üniversitesi (UNYT) ile Türk Tarih Kurumu işbirliğinde UNYT kampüsünde düzenlenen konferansa Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasında çok kuvvetli tarihi ve insani ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Bu yakın dostluk ve kardeşlik ilişkisinin her zaman olduğunu ifade eden Erciyes, "Bugün de çok kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Günümüze geldiğimiz zaman Türkiye-Arnavutluk, iki dost ülke, NATO çerçevesinde iki müttefik ülke, bölgede birlikte işbirliği yapan, Bosna Hersek'te EUFOR-ALTHEA birliğinde birlikte çalışan iki müttefik ülke. 2021 yılında imzaladığımız siyasi bildiriyle stratejik ilişkilerimizi, stratejik ortaklığımızı da resmileştirdiğimiz iki ülke. Bugün tesis ettiğimiz yüksek düzeyde işbirliği konsey mekanizmasıyla iki ülke kabineleri, hükümetleri bir araya geliyorlar. Çok önemli kararları hızlı bir şekilde alabiliyorlar." diye konuştu.

Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasında özel bir hukuku olan, geçmişi olan çok kuvvetli bir ilişki olduğuna işaret etti.

Ekonomi, kültür, eğitim, sağlık ve savunma sanayisi alanlarında iki ülke arasında çok kuvvetli bir ilişki olduğunu belirten Erciyes, Türkiye'nin destekleriyle açılan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesini örnek olarak gösterdi.

TTK Başkanı Prof. Dr. Özgen de Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin tarihine işaret ederek konferansın amacının Türkiye-Arnavutluk ilişkileri hakkındaki bilgileri güncellemek ve gelecekteki süreçte yapabilecekleri zemin hazırlamak olduğunu dile getirdi.

Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin olumlu anlamda değiştiğinin altını çizen Özgen, "Bu çerçevede bugünkü düzenlemiş olduğumuz konferansın Türkiye ve Arnavutluk ilişkilerinin hem devletlerarası ilişkilerin hem toplumsal ilişkilerin gelişmesinde, önümüzdeki süreçte çok daha nitelikli bir ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi noktasında bir zemin oluşturacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

UNYT Rektör Vekili Doç. Dr. İlir Kalemaj ve UNYT yöneticisi Muhammed Enes Durmuş da konferansta konuşma yaptı.