TIR, OTOMOBİLE VE İSTİNAT DUVARINA ÇARPIP DEVRİLDİ, ŞOFÖR YARALANDI

BURSA'da, önce önündeki otomobile, ardından istinat duvarına çarpıp devrilen TIR'ın şoförü Ali Öner (51) yaralandı. Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi ilçesi, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ali Öner idaresindeki, çimento üretiminde kullanılan ve çimentonun sıkılaştırılmasına yarayan 25 tonluk sıvı madde taşıyan 01 AEF 712 plakalı TIR, Bursa istikametine seyrederken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce aynı yönde seyir halindeki Barış Başkan'ın (38) kullandığı 24 DHV 47 otomobile, ardından da istinat duvarına çarpan TIR devrildi. Otomobil de bariyerlere çarparak durdu.

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR şoförü Ali Öner, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Barış Başkan ile yanındaki kadın ise kazayı yara almadan atlattı.

BURSA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Kazada TIR'da yüklü olan sıvı tamamı yola döküldü, otoyolun Bursa istikametinde 2 şerit, 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik akışı, polis ve jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen TIR ile otomobilin vinç ve çekiciyle kaldırılmasının ardından otoyol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel