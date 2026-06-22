Tip'ten NATO Zirvesi Harcamalarına Tepki

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi, NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında yapılan harcamalara tepki gösterdi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saray'ın NATO Zirvesi için bugüne kadar yaptığı harcama 11 milyar 578 milyon 319 bin lira. Haydutları ağırlamak için para var, emekçiler zam istediğinde para yok" denildi.

Kaynak: ANKA