Tip'ten Migros İşçilerine Destek: Gözaltılar Derhal Serbest Bırakılmalı, Depo İşçileri Tüm Haklarını Almalıdır

Türkiye İşçi Partisi, Migros depo işçilerine yönelik gözaltılara karşı çıkarak, emekçilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı. TİP, gözaltında tutulan 100 emekçi için serbest bırakılma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), gözaltına alınan Migros işçilerine ilişkin, "100 emekçi gözaltında tutulmaya devam ediyor. İşçinin hakkını patronlara ezdirmeyiz. Gözaltılar derhal serbest bırakılmalı, depo işçileri tüm haklarını almalıdır" açıklamasını yaptı.

TİP'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnsanca yaşanacak bir ücret için direnen Migros depo işçilerinin işten atılmasının ardından DGD-SEN yöneticileri ve beraberindeki işçiler, patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde düzenledikleri basın açıklaması ve oturma eylemi esnasında gözaltına alındı. 100 emekçi gözaltında tutulmaya devam ediyor. İşçinin hakkını patronlara ezdirmeyiz! Gözaltılar derhal serbest bırakılmalı, depo işçileri tüm haklarını almalıdır!" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
