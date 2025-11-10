Haberler

TİKA Sudan'a Tarımsal Destek Sağladı

TİKA Sudan'a Tarımsal Destek Sağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sudan'ın Cezira eyaletindeki 1000 çiftçi ailesine tohum ve tarım aletleri desteği sağladı. Çatışmalardan etkilenen bölge halkının tekrar tarıma dönüşü için gerçekleştirilen projenin açılışında yetkililer bulunurken, yerel bakan Türk kardeşlerden gelen destek için teşekkür etti.

PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çatışmalardan etkilenen Sudan'ın orta kesimindeki Cezira eyaletinde 1000 çiftçi aileye tohum ve küçük tarım aleti desteği sağladı.

"Cezira Tarımsal Destek Projesi" adıyla yapılan destek programına TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz, Cezira Eyaleti Üretim ve Ekonomik Kaynaklar Bakanı Arafa Mahmud, yerel yetkililer ve çiftçiler katıldılar.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan TİKA Sudan Koordinatörü Yılmaz, "Sudan'ın Cezira eyaleti, ülkenin orta-doğusunda, Beyaz Nil ve Mavi Nil nehirleri arasında tamamı verimli tarım arazilerinden oluşan ve ülkenin gıda ambarı olarak tanımlanan bir eyaletidir." dedi.

Cezira eyaletinde 2,5 milyon dekardan fazla birinci sınıf tarım arazisinde mısır, darı, pamuk, buğday, fasulye, ayçiçeği, yonca ve çeşitli sebzelerin yetiştirildiğini belirten Yılmaz, bu arazilerin büyük kısmının Mavi Nil Barajı'ndan beslenen sulama kanallarıyla sulandığını kaydetti.

Yılmaz, "Sudan'da 2023 yılında başlayan çatışmalar sürecinde, Cezira eyaletinin tamamına yakını Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) işgaline uğramıştır. Çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan insanlar evlerini terk etmiş, başka eyaletlere göç etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

2025 yılı ocak ayında Cezira eyaletinin, hükümet askerlerinin kontrolüne geçtiğini aktaran Yılmaz, çatışmalar nedeniyle başka eyaletlere göç eden bölge halkının tekrar evlerine döndüğünü dile getirdi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evlerine dönen insanlar genellikle küçük toprak sahibi çiftçiler. Bölge çiftçileri çatışmalar nedeniyle her şeylerini kaybetmişler ve arazilerinde tekrar üretim yapmak için gerekli olan tohum ve ekipmanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Cezira Tarımsal Destek Projesi kapsamında 1000 çiftçi ailesine tekrar çiftçiliğe başlayabilmeleri için tohum ve küçük tarım el aletleri hibesinde bulunulmuştur."

Programda konuşan Cezira Eyaleti Üretim ve Ekonomik Kaynaklar Bakanı Mahmud, "Sudan, zor bir dönemden geçiyor, bu zor zamanda Türk kardeşlerimiz yine bizi yalnız bırakmadılar. TİKA'dan 2 ay önce talepte bulunduk hızlı bir şekilde geldiler ve çiftçimize destek oldular." dedi.

Mahmud, "Bizim kardeşliğimiz çok eskilere dayanıyor. Kardeşlerimiz bizleri yalnız bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.