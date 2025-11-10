TİKA Sudan'a Tarımsal Destek Sağladı

PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çatışmalardan etkilenen Sudan'ın orta kesimindeki Cezira eyaletinde 1000 çiftçi aileye tohum ve küçük tarım aleti desteği sağladı.

"Cezira Tarımsal Destek Projesi" adıyla yapılan destek programına TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz, Cezira Eyaleti Üretim ve Ekonomik Kaynaklar Bakanı Arafa Mahmud, yerel yetkililer ve çiftçiler katıldılar.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan TİKA Sudan Koordinatörü Yılmaz, "Sudan'ın Cezira eyaleti, ülkenin orta-doğusunda, Beyaz Nil ve Mavi Nil nehirleri arasında tamamı verimli tarım arazilerinden oluşan ve ülkenin gıda ambarı olarak tanımlanan bir eyaletidir." dedi.

Cezira eyaletinde 2,5 milyon dekardan fazla birinci sınıf tarım arazisinde mısır, darı, pamuk, buğday, fasulye, ayçiçeği, yonca ve çeşitli sebzelerin yetiştirildiğini belirten Yılmaz, bu arazilerin büyük kısmının Mavi Nil Barajı'ndan beslenen sulama kanallarıyla sulandığını kaydetti.

Yılmaz, "Sudan'da 2023 yılında başlayan çatışmalar sürecinde, Cezira eyaletinin tamamına yakını Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) işgaline uğramıştır. Çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan insanlar evlerini terk etmiş, başka eyaletlere göç etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

2025 yılı ocak ayında Cezira eyaletinin, hükümet askerlerinin kontrolüne geçtiğini aktaran Yılmaz, çatışmalar nedeniyle başka eyaletlere göç eden bölge halkının tekrar evlerine döndüğünü dile getirdi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evlerine dönen insanlar genellikle küçük toprak sahibi çiftçiler. Bölge çiftçileri çatışmalar nedeniyle her şeylerini kaybetmişler ve arazilerinde tekrar üretim yapmak için gerekli olan tohum ve ekipmanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Cezira Tarımsal Destek Projesi kapsamında 1000 çiftçi ailesine tekrar çiftçiliğe başlayabilmeleri için tohum ve küçük tarım el aletleri hibesinde bulunulmuştur."

Programda konuşan Cezira Eyaleti Üretim ve Ekonomik Kaynaklar Bakanı Mahmud, "Sudan, zor bir dönemden geçiyor, bu zor zamanda Türk kardeşlerimiz yine bizi yalnız bırakmadılar. TİKA'dan 2 ay önce talepte bulunduk hızlı bir şekilde geldiler ve çiftçimize destek oldular." dedi.

Mahmud, "Bizim kardeşliğimiz çok eskilere dayanıyor. Kardeşlerimiz bizleri yalnız bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.