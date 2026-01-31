TİKA'dan Senegal'de el sanatları üretimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "El Sanatlarının Tanıtımı ve Geliştirilmesi Ajansına (APDA)" ait mesleki eğitim merkezini yenileyerek tefrişatını yaptı.

TİKA, Senegal Kültür, El Sanatları ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kurulan APDA'ya el sanatları üretimi ve mesleki eğitim merkezinin inşaatını tamamladı ve deri işlemeciliği alanında gerekli ekipmanlarla donattı.

Projenin açılış töreni, APDA'nın, ülkenin başkenti Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Mbour kentindeki merkezinde düzenlendi.

Törene Kültür, El Sanatları ve Turizm Bakanı Amadou Ba, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, TİKA Senegal Koordinatörü Tanju Polat, APDA Direktörü Sophie Nzinga Sy, yerel yetkililer ve Türk kurum temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Bakan Ba, "Made in Senegal" markasını güçlendirmek için özellikle dericilik ve kundura alanına yoğunlaşmaları gerektiğini söyledi.

Bunun için de nitelikli deri ve ham deri tedarik zincirine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Ba, hayvansal üretim ve et tüketiminin son derece yüksek olduğu Senegal'de ham derinin işlenmesinin önemine dikkati çekti.

Ba, Senegal'in el sanatları sektörünün geliştirilerek, istihdam ve büyümenin temel motoru haline getirebileceğini vurgulayarak, APDA'ya verdikleri destek nedeniyle Büyükelçi Sağman'a ve TİKA'ya teşekkür etti.

"Senegalli sanatçıların yardımlarını ömrüm boyunca unutmayacağım"

Büyükelçi Sağman da Türkiye'nin el sanatları alanındaki deneyim ve birikimini "Türkiye-Senegal Sanatsal Gelişim ve Yenilik Programı (TURKAL)" kapsamında APDA ile paylaştığını söyledi.

Türkiye ile Senegal arasındaki dinamik işbirliğini kültür alanına taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Sağman, Temmuz 2024'te de Afrika Evi projesi kapsamında Dakar'daki El Sanatları Eğitim Merkezi'nde üç atölyeyi de TİKA ile yenileyip donattıklarını anımsattı.

Sağman, Senegalli sanatçıların kalbindeki yerinin ayrı olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Senegal görevime 1 Şubat 2023'te başladım, maalesef 5 gün sonra da Türkiye, 6 Şubat depremlerini yaşadı. Ülkeme uzaktan nasıl yardım edebilirim diye çırpınırken ilk yardıma koşanlar sanatçılar, modacılar ve kültür dünyasından isimler oldu. O dönem neredeyse kimseyi tanımadığım Senegal'de çok kısa sürede onların da desteğiyle bir bağış gecesi düzenledik. O nedenle Senegalli sanatçıların bu yardımlarını ömrüm boyunca unutmayacağım."

300 çırağa dericilik alanında eğitim verilecek

APDA Direktörü Sy de TİKA tarafından inşası tamamlanan ve tefrişatı yapılan merkezin Senegal el sanatları sektörü için yeni bir sayfa olduğunu belirtti.

Sy, Türkiye ile yürütülen bu örnek işbirliğini sürdürüp güçlendirerek Senegal el sanatlarının hem yerel hem de uluslararası düzeyde görünür kılmak istediklerini vurguladı.

Başkent Dakar'dan sonra en çok zanaatkarın yaşadığı Mbour'da açılışı yapılan proje kapsamında söz konusu merkezin inşaat işleri tamamlandı ve dericilik üretiminde kullanılan kesme, ince iş ve baskı ekipmanları, sanayi tipi deri dikiş makineleri, deri tabaklama ve kurutma ekipmanları temin edildi.

İlk etapta 300 çırağa dericilik alanında eğitim verilmesi planlanan projeyle, Senegal'deki mesleki eğitim altyapılarının iyileştirilmesi hedefleniyor.