TİKA'dan Srebrenitsa'daki Guber Futbol Kulübü'ne Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da faaliyet gösteren Guber Futbol Kulübü'ne spor ekipmanı desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 1924'te kurulan ve geçen yıl 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan kulübe, antrenmanlarda ve resmi müsabakalarda kullanılmak üzere formalar ile çeşitli spor ekipmanları temin edildiği aktarıldı.

Sağlanan destekle kulübün antrenman ve müsabaka koşullarının iyileştirilmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, farklı etnik kökenlerden gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelmesi ve Srebrenitsa'da birlikte yaşama kültürünün pekiştirilmesine katkı sunulmasının da hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan Srebrenitsa'da, Guber Futbol Kulübü'nün 2004'te faaliyetlerine yeniden başladığı anımsatıldı.