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TİKA, Somali Tarım Bakanlığına modern ekipman desteği sağladı

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Somali Tarım ve Sulama Bakanlığı, kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve hizmetlerini modernize etmek için TİKA tarafından sağlanan elektronik ofis ekipmanlarını teslim aldı. Destek, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve tarım kalkınma programlarının etkin uygulanmasına katkı sağlayacak.

Somali Tarım ve Sulama Bakanlığı, kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve hizmetlerin modernizasyonu amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) sağlanan modern ekipmanları teslim aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım Bakanı Muhammed Abdi Hayir'in, başkent Mogadişu'da düzenlenen törende, TİKA tarafından temin edilen ekipmanları teslim aldığı belirtildi.

Teslim edilen destek paketinde, elektronik ofis ekipmanlarının yer aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu ekipmanların, Bakanlığın yeni hizmet binasında kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, desteğin, hizmet sunumunun hızlandırılması, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve tarım sektörüne yönelik kalkınma programlarının etkin şekilde uygulanmasına katkı sağlamasının beklendiği vurgulandı.

Ekipmanların TİKA'nın Somali Koordinatörü Zafer Eski tarafından teslim edildiği belirtilen açıklamada, bunun, Somali devlet kurumlarının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik sürdürülen işbirliğinin bir parçası olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Somalili Bakan Hayir'in törendeki konuşmasına da yer verildi.

Buna göre, Hayir, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek, "Bugün, kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma ajansı olan TİKA'nın, 26 Kasım 2025'te Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmede, TİKA Başkanı Sayın Abdullah Eren'e sunduğumuz talebe verdiği yanıtın ilk aşamasını teslim etmesinden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişimini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken, savunma, deniz güvenliği, enerji ve kalkınma alanlarında yürütülen projeler ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
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