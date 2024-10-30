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TİKA'dan Lübnan'a İnsani Yardım Paketi

TİKA'dan Lübnan'a İnsani Yardım Paketi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lübnan'da savaş nedeniyle zor durumda kalan 2 bin 500 aileye insani yardım paketi ve kamu binaları için hijyen malzemesi sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'da ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye kuru gıda ağırlıklı insani yardım paketi ve kamu binaları için 5 ton hijyen malzemesi temin etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'da yaşanan savaş nedeniyle güney kentleri ile Beka ve Beyrut şehirlerinin güneyinde yaşayan 1,6 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kalarak Lübnan'ın kuzeyi başta olmak üzere nispeten güvenli bölgelere göç ediyor.

Kitlesel göç nedeniyle bölgesel işsizlik oranları artarak devam ederken, özellikle kira ve temel tüketim malzemelerinde fiyat artışları gerçekleşiyor.

Bu durum sadece göçe zorlananları değil göç alan bölgelerdeki yerel halkı da doğrudan etkiliyor.

Lübnan'da aralarında Türkmenler ile Mardinli Türklerin de yer aldığı ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye, kuru gıda ağırlıklı insani yardım paketi ve kamu binaları için 5 ton hijyen malzemesi temin edildi.

TİKA ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği işbirliğindeki dağıtım programı, Lübnan'ın Beka, Beyrut ve diğer Kuzey vilayetlerinde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel

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