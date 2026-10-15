TİKA, Beyrut'ta Saint George Koleji'nde basketbol sahasını ve spor alanını hizmete açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Saint George Koleji'nde yenilenen basketbol sahası ve çok amaçlı spor alanı törenle hizmete açıldı.

TİKA'nın tamamladığı proje kapsamında, okulun mevcut spor altyapısı iyileştirilerek öğrencilerin daha güvenli ve elverişli koşullarda spor yapmasına imkan sağlandı.

Projeyle basketbol sahası ve açık hava spor alanları yenilenerek daha fazla öğrencinin kullanımına uygun hale getirildi.

Okulda düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Piskopos Antoine Bou Najm, TİKA Beyrut Koordinatörü Salih Burak Yurdakul, Koordinatör Yardımcısı Serap Nayir, Zelka Belediye Başkanı Mişel Assaf el-Mur ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve Lübnan'ın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Lütem, spor alanlarının açılışını gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Kardeşlik ilişkileri, yalnızca merkezi değil, yerelde gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla güçlenecek"

Sporun çocukların ve gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, takım çalışması, dayanışma ve özgüven kazanmalarına da katkı sağladığını dile getiren Lütem, "Bu nedenle, gençlerin nitelikli ve güvenli spor alanlarına erişimini önemli bir yatırım olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin Lübnan'ın çocukları ve gençlerine yönelik bu tür projeleri desteklemekten memnuniyet duyduğunu vurgulayan Lütem, "Türkiye ve Lübnan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, yalnızca merkezi düzeyde değil, yerel düzeyde gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla da daha da güçlendiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Lütem, Türkiye'nin Lübnan'daki projelerine ilişkin de "TİKA aracılığıyla Lübnan'ın farklı bölgelerinde eğitim, sağlık, mesleki eğitim ve kalkınma alanlarında gerçekleştirdiğimiz projelerle, iki ülke arasındaki bu güçlü dostluk ve iş birliğine katkı sunmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Piskopos Antuan Bou Najm da spor sahasının yenilenmesine sağladığı katkı dolayısıyla Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Bou Najm, "Bu girişim yalnızca bir spor projesine destek değil, yeni nesillerin eğitimine yapılan bir yatırım ve halklar arasındaki dostluk ve işbirliğinin bir göstergesidir." dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrenciler, yenilenen sahada basketbol maçı yaptı.

Kaynak: AA