Ticaret Bakanlığı, yemek platformlarında tüketiciyi yanıltan 2 şirkete ceza verdi

TİCARET Bakanlığı, tek bir gerçek restorana sahip olmalarına rağmen yemek sipariş platformlarında çok sayıda restoran hizmet veriyormuş izlenimi oluşturarak tüketicileri yanıltan 2 ayrı şirkete idari yaptırım uyguladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tek bir gerçek restorana sahip olmalarına rağmen yemek sipariş platformlarında çok sayıda restoran hizmet veriyormuş izlenimi oluşturarak tüketicileri yanıltan iki ayrı şirkete idari yaptırım uygulandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"13.08.2026 tarihli 372 sayılı Reklam Kurulu toplantısında görüşülen dosyalarda, iki ayrı restoranın, yemek platformlarında gerçekte var olmayan farklı işletme adları, adresleri ve tüketici değerlendirmeleri kullandıkları tespit edildi. Bu yöntemle tüketiciler nezdinde farklı adreslerde faaliyet gösteren birden fazla bağımsız restoran bulunduğu yönünde yanıltıcı algı oluşturulduğu değerlendirilerek, ilgili restoranlara idari para ve reklamlar ile ticari uygulamaları durdurma cezası verilmesine karar verildi."

DENETİMLERE DEVAM

Ticaret Bakanlığı olarak, Reklam Kurulu marifetiyle de internet siteleri, sanal medya mecraları, mobil uygulamalar ve dijital platformlardaki aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile manipülasyonlara karşı denetimlerin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Denetimler; gerçeği yansıtmayan fiyat gösterimleri, sahte indirimler, örtülü reklamlar, influencer tanıtımları, sahte veya manipüle edilmiş tüketici yorumları ve tüketiciyi belirli bir davranışa yönlendiren dijital tasarımları da kapsıyor. Reklam Kurulu tarafından aykırılık tespit edilmesi halinde internet reklamları için 10.837.065 TL ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Gerekli görülen hallerde erişim engeli kararı da verilebiliyor. Ticaret Bakanlığı olarak, dijital pazarda tüketicilerin ekonomik çıkarlarını ve dijital ortama olan güvenlerini korumak amacıyla denetim ve yaptırımlarını sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı