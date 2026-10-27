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Ticaret Bakanlığı yanıltıcı konut ilanına devam eden firmaya 57 bin 240 TL ceza kesti

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Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı konut ilanı ihlalini sürdüren firmaya önceden verilen cezanın 2 katı idari para cezası uyguladı. İlk ikaz cezası 28 bin 620 TL’den 57 bin 240 TL’ye çıkarılırken bakanlık, aynı firmanın her yeni ihlalde bir önceki cezanın 2 katını ödeyeceğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, yanıltıcı konut ilanı ihlaline devam eden firmaya, önceden verilen cezanın 2 katı idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konut ilanında vatandaşı yanıltmaya çalışan kuruma ilk ikaz cezamız 28 bin 620 TL idi. İkaz dikkate alınmamış olacak ki ikinci cezayı 57 bin 240 TL'ye yükselttik. Vatandaşı yanıltmaya devam eden kuruluşlara uygulayacağımız ceza oranı aritmetik olarak artmaya devam edecek. Aynı firma her yeni ihlalde bir önceki cezanın 2 katını ödemekle yükümlü olacak" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşımızı yanıltarak müşteri çekmeye çalışanlara taviz yok. Ticaret Bakanlığı olarak denetliyoruz, tespit ediyoruz, yaptırım uyguluyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun; bu işin takipçisiyiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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