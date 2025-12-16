Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Yılbaşı İndirimlerine Denetim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, 'yılbaşı indirimleri' ve 'yeni yıl fırsatları' kampanyalarının denetim altına alındığını duyurarak, tüketicilere yanıltıcı reklamlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" isimleri ile yoğunlaşan kampanyaların denetim altına alındığını bildirerek, mağdur olmamaları için vatandaşları uyardı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yıl sonu itibarıyla "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" gibi adlarla yoğunlaşan kampanyaların denetim altına alındığını ve mevzuata aykırı tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlara karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

"İnternet sitesinin güvenliği kontrol edilmeli"

"Yıldızlı ürün", "fırsat ürünü" veya "en iyi fiyat" gibi cezbedici sunumlara hemen itibar edilmemesi ve ürünün fiyatının farklı mecralardaki emsalleriyle karşılaştırılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlan edilen indirim tutarı veya oranının, piyasa gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği sorgulanmalı, internet sitesinin güvenliği kontrol edilmeli özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirilen bağlantıların, markanın kendi resmi sitesine ait olup olmadığına dikkat edilmelidir. Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde, sitenin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı, '1 alana 1 bedava' veya '3 al 2 öde' gibi şarta bağlı kampanyalarda, bu avantajlann hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu detaylıca okumalan büyük önem arz etmektedir."

"İndirim algısı yaratacak ifadelerden kaçınmalı"

Açıklamada, tüketicilerin, yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu'na "https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur" adresinden başvuru yapabileceği hatırlatılarak, satıcı ve sağlayıcılara dair şu uyarılarda bulunuldu:

"Diğer taraftan, indirimli satış kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcı/sağlayıcıların ise indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kampanyanın kapsamını açıkça belirtmeleri; anlam karışıklığına yol açacak veya gerçekte olduğundan daha büyük bir indirim algısı yaratacak ifadelerden kaçınmaları, eğer indirimli ürün belirli bir stokla veya zamanla sınırlıysa, bu durumu reklamlarda net bir şekilde ifade etmeleri, tüketiciye sunulan "kişiye özel fiyat" veya "avantajlı teklif gibi algoritmaya dayalı reklamların içeriği konusunda tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirmeleri, şartlı satışlarda, kampanyanın geçerlilik şartları konusunda tüketicileri eksiksiz olarak aydınlatmaları gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title