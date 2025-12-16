Ticaret Bakanlığı'ndan Yılbaşı İndirimlerine Denetim

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" isimleri ile yoğunlaşan kampanyaların denetim altına alındığını bildirerek, mağdur olmamaları için vatandaşları uyardı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yıl sonu itibarıyla "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" gibi adlarla yoğunlaşan kampanyaların denetim altına alındığını ve mevzuata aykırı tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlara karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

"İnternet sitesinin güvenliği kontrol edilmeli"

"Yıldızlı ürün", "fırsat ürünü" veya "en iyi fiyat" gibi cezbedici sunumlara hemen itibar edilmemesi ve ürünün fiyatının farklı mecralardaki emsalleriyle karşılaştırılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlan edilen indirim tutarı veya oranının, piyasa gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği sorgulanmalı, internet sitesinin güvenliği kontrol edilmeli özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirilen bağlantıların, markanın kendi resmi sitesine ait olup olmadığına dikkat edilmelidir. Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde, sitenin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı, '1 alana 1 bedava' veya '3 al 2 öde' gibi şarta bağlı kampanyalarda, bu avantajlann hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu detaylıca okumalan büyük önem arz etmektedir."

"İndirim algısı yaratacak ifadelerden kaçınmalı"

Açıklamada, tüketicilerin, yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu'na "https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur" adresinden başvuru yapabileceği hatırlatılarak, satıcı ve sağlayıcılara dair şu uyarılarda bulunuldu:

"Diğer taraftan, indirimli satış kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcı/sağlayıcıların ise indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kampanyanın kapsamını açıkça belirtmeleri; anlam karışıklığına yol açacak veya gerçekte olduğundan daha büyük bir indirim algısı yaratacak ifadelerden kaçınmaları, eğer indirimli ürün belirli bir stokla veya zamanla sınırlıysa, bu durumu reklamlarda net bir şekilde ifade etmeleri, tüketiciye sunulan "kişiye özel fiyat" veya "avantajlı teklif gibi algoritmaya dayalı reklamların içeriği konusunda tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirmeleri, şartlı satışlarda, kampanyanın geçerlilik şartları konusunda tüketicileri eksiksiz olarak aydınlatmaları gerekmektedir."