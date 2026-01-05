Ticaret Bakanlığı'ndan Otoyol Tesislerine Denetim: Son 3 Günde 158 Aykırılık Tespit Edildi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, okulların ara tatilinin yaklaşması ve yılbaşı dolayısıyla artan şehirlerarası yolculuklar nedeniyle otoyollardaki işletmelerde denetimlerin yoğunlaştırıldığını bildirdi. Bakanlık bu kapsamda geçen hafta sonu 156 işletmenin denetlendiğini, 11 bin 906 ürünün incelendiğini, 158 aykırılık tespit edilerek ilgili işletmeler hakkında idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitim-öğretim ara tatilinin yaklaşması ve yılbaşı dolayısıyla şehirlerarası yolculuğun arttığı ve bu nedenle otoyollardaki tesisler ile dinlenme tesislerinde ülke genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Geçen cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan denetimlerde otoyollar üzerinde hizmet veren 156 işletme ve firmanın denetlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda 11 bin 906 ürün ve ürün grubunun tek tek incelendiği belirtildi.

Denetimler sonucunda 158 aykırılık tespit edildiği, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında idari işlem süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların yolculuk sırasında mağdur edilmesine, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmediği kaydedilerek, Bakanlığın adil, şeffaf ve güvenli bir piyasa düzeni için sahada olmaya ve denetimlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği belirtildi.