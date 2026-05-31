Ticaret Bakanlığı: 'Otomotiv firmasına 863 milyon TL para cezası uygulandı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Ticaret Bakanlığı, bir otomotiv firmasına 863 milyon TL ceza uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, cezanın 863 bin 580 TL olduğunu duyurdu.

TİCARET Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından bir otomotiv firmasına 863 milyon TL idari para cezası uygulandığı yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurarak, "İlgili firmaya 863 bin 580 TL idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmıştır" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından bir otomotiv firmasına 863 milyon TL idari para cezası uygulandığı yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Reklam Kurulu'nun 9 Nisan 2026 tarihli toplantısında, bir araç modeline ilişkin tanıtımlarda yer alan bazı teknik donanım bilgilerinin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine, ilgili firmaya 863 bin 580 TL idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmıştır. Dolayısıyla; bugün, bazı basın-yayın organlarında yer alan ve söz konusu firmaya 863 milyon TL idari para cezası uygulandığı yönündeki kaynağı belirsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

CEZA ÜST LİMİTLERİ

Öte yandan, Reklam Kurulu tarafından uygulanabilecek idari para cezalarının reklamın yayınlandığı mecraya göre değiştiği kaydedilerek, "Yasal mevzuat uyarınca 2026 yılı için en üst limit olarak; televizyon reklamlarında 31 milyon 808 bin 530 TL'ye, internet reklamlarında 8 milyon 635 bin 800 TL'ye, afiş, açık hava ilanı ve benzeri mecralarda ise 863 bin 580 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca alınan durdurma kararına uyulmaması halinde, para cezaları tekrar edebilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
