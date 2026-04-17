Ticaret Bakanlığı'ndan Mısır İthalatında "Tarife Kontenjanı" Kararı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, kanatlı hayvan eti başta olmak üzere pek çok gıda ürününde temel girdi olan mısırda arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Bakanlık, yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktar için 20 Nisan-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla ticaret politikası araçlarının etkin kullanıldığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine alınan kararın detaylarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Vatandaşlarımızın temel tüketim maddelerinden kanatlı hayvan eti üretiminde önemli bir girdi olan ve ayrıca muhtelif gıda ürünlerinin imalinde kullanılan mısırda, yem sektöründe yaşanan büyüme nedeniyle artan tüketim ile uluslararası gelişmelerin de etkisiyle dünya fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi dikkate alınarak, arz talep dengesi ve fiyat istikrarının korunmasını teminen, yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 3 milyon tonluk kısmı için, 20 Nisan-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır."

Hasat dönemi öncesi yerli üreticiyi koruma tedbiri

Açıklamada, söz konusu ithalat uygulamasının sınırlı miktarda tutulduğu ve yerli mısır üreticisinin korunmasının esas alındığı vurgulandı. Bu kapsamda, düşük vergili ithalat imkanının hasat dönemi başlamadan sona ereceği belirtilerek, "Yerli mısır üreticilerimizin korunmasını teminen, sınırlı miktarda ürünün ithalatına yönelik bu uygulama, ürünün hasat dönemi başlamadan önce, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla sona erecek ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130 olarak uygulanmaya devam edecektir" denildi.

Ticaret Bakanlığı'nın başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla istişare halinde kalacağı ifade edilen açıklamada, piyasadaki arz, talep ve fiyat düzeylerinin yakından izlendiği belirtildi. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip ederek gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeye kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA