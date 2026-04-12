Yılın ilk çeyreğinde 280 milyon liralık kaçak araç ele geçirildi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk çeyreğinde gümrük operasyonları sırasında piyasa değeri 280 milyon 533 bin TL olan 233 kaçak araç ele geçirildiğini duyurdu. Gümrükler Muhafaza ekipleri, yasa dışı ticaretle mücadele çerçevesinde önemli bir başarıya imza attı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında sınır kapıları ve limanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen çok sayıda araca el konularak önemli bir başarıya imza atıldı. 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 233 araç yakalandı ve söz konusu araçların piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin Türk lirası olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında el konulan araçlar; 104 otomobil, 48 TIR, 56 çeşitli vasıta, 25 iş makinası olarak kayıtlara geçti.

'YASA DIŞI TİCARETLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

Açıklamada ayrıca, "Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonlar, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve kamu düzeninin korunması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Gerçekleştirilen denetim ve müdahalelerle kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkin bir mücadele ortaya konulmakta olup, yasa dışı ticaretle mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizin ekonomik güvenliğinin sağlanması, yasal ticaretin korunması ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

